Mormenekşe de Dum Dum kurşunu kurbanı

Dumlupınar, Mormenekşe engelini de aşarak, son 3 haftayı kayıpsız geçerken, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Düşüşü devam eden Mormenekşe ise alt sıralara geriledi

Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mert Ercan Bulut, Cemal Sarı Mormenekşe: Hamit, Sabri, Fethin, Nasuh, Mehmet, Emre, Mehmet Ali, Rıdvan (72' Şevki), Ali İmam (48' Nazım), Burak, Tuancan (65' İsmet) Yonpaş Dumlupınar: Alihan, Emir, Eray, Mert, İsmail (84' Olcan), Ender, Berke (88' Can), Burak, Hüseyin, Turgut (71' Mert Güçlücan), Tahsin Goller: 2' Mehmet Ali (Mormenekşe), 8' İsmail, 55' Berke (Yonpaş Dumlupınar) K-PET Birinci Lig’in 14. haftasında 2 Doğu bölgesi ekibinn mücadelesinde Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe’yi deplasmanda mağlup ederek, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Dk.1:Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Mehmetali Öztemiz yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. Dk.8:Sağ kanattan gelişen Dumlupınar atağında Turgut arka direğe ortaladı ardından geriden gelen İsmail topu ağlara gönderdi. Dk.33:Sağ çaprazdan savunma arkasında top ile buluşan Burak kaleciyi aşırttı fakat top direkten dışarıya gitti. Dk.55:Berke sağ kanattan topu kaleye parelel sürdü ve ardından kaleye şık vuruşunda top ağlarla buluştu. Dk.85:Nazım topla buluştu kaleye vuruşunda top yandan dışarıya çıktı. Dk.87:Sol kanattan savunmanın uzaklaştırdığı top ilşe buluşan Burak’ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı. Karşılaşmada başka gol olmazken Dumlupınar sahadan galibiyet ile ayrıldı.