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Mormenekşe de Dum Dum kurşunu kurbanı

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Dumlupınar, Mormenekşe engelini de aşarak, son 3 haftayı kayıpsız geçerken, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Düşüşü devam eden Mormenekşe ise alt sıralara geriledi

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Mormenekşe de Dum Dum kurşunu kurbanı
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Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mert Ercan Bulut, Cemal Sarı

Mormenekşe: Hamit, Sabri, Fethin, Nasuh, Mehmet, Emre, Mehmet Ali, Rıdvan (72' Şevki), Ali İmam (48' Nazım), Burak, Tuancan (65' İsmet)

Yonpaş Dumlupınar: Alihan, Emir, Eray, Mert, İsmail (84' Olcan), Ender, Berke (88' Can), Burak, Hüseyin, Turgut (71' Mert Güçlücan), Tahsin

Goller: 2' Mehmet Ali (Mormenekşe), 8' İsmail, 55' Berke (Yonpaş Dumlupınar)

K-PET Birinci Lig’in 14. haftasında 2 Doğu bölgesi ekibinn mücadelesinde Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe’yi deplasmanda mağlup ederek, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Dk.1:Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Mehmetali Öztemiz yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dk.8:Sağ kanattan gelişen Dumlupınar atağında Turgut arka direğe ortaladı ardından geriden gelen İsmail topu ağlara gönderdi.

Dk.33:Sağ çaprazdan savunma arkasında top ile buluşan Burak kaleciyi aşırttı fakat top direkten dışarıya gitti.

Dk.55:Berke sağ kanattan topu kaleye parelel sürdü ve ardından kaleye şık vuruşunda top ağlarla buluştu.

Dk.85:Nazım topla buluştu kaleye vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

Dk.87:Sol kanattan savunmanın uzaklaştırdığı top ilşe buluşan Burak’ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmazken Dumlupınar sahadan galibiyet ile ayrıldı.

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