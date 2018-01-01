Mormenekşe, Beyazi’de hak iddia ediyor

Mormenekşe Spor Kulübü, Gençler Birliği’nden, Mağusa Türk Gücü’ne 250,000TL bonservis ücretine transfer olan Yusuf Beyazi ile ilgili açıklama yaparken, transferinin yasal olmadığını iddia ettikleri Yusuf Beyazi’nin kendi futbolcuları olduğunu açıkladı

K-PET Birinci Lig kulübü Mormenekşe Spor Kulübü , Gençler Birliği’nden, Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Yusuf Beyazi ile ilgili açıklama yaptı.

Sesigüzel: Beyazi Mormenekşe futbolcusudur

Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü yaklaşık on beş gündür spor kamuoyunda konuşulan ve geçtiğimiz günlerde basında transferi gerçekleştiği açıklanan Yusuf Beyazi transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüp asbaşkanı Hasan Kemal Sesigüzel imzalı yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün geçtiğimiz yıl kendilerinden transfer ettiği Yusuf Beyazi ile ilgili üzerine düşen ödemeleri yapmadıklarını, bundan dolayı Gençlerbirliği’nin sahip olmadığı bir futbolcuyu başka kulübe satamayacağı vurgulandı. Kulüpten yayınlanan basın bildirisinde şu açıklamalara yer verildi.

“2016-2017 sezonun ikinci transfer döneminde Gençlerbirliği Spor Kulübü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kulübümüz futbolcusu Yusuf Beyazi’nin transferi konusunda 120 bin TL karşılığı anlaşma yapmıştık. Yaptığımız anlaşma sonucu kulübümüze verilen çekler karşılığında aylık taksitler halinde ödemeler yapılacaktı. Fakat yaklaşık bir yıl içerisinde bizlere yapılması gereken ödemeler yapılmadığı gibi, Gençlerbirliği spor kulübü başkan ve yöneticileri ile yaptığımız birçok görüşmede bu konuyu düzeltmekle ilgili verilen hiçbir söz yerine getirilmemiştir. Bununla beraber son zamanlarda futbolcu Yusuf Beyazi’nin , Mağusa Türk Gücü’ne transferi konuşulmaya başlanmış ve geçtiğimiz günlerde bu transfer ile ilgili iki kulüp kendi arasında bir anlaşma sağlamıştır. Bilinmesini isteriz ki bu transfer yasal değildir ve gerçekleşmez. Çünkü Gençlerbirliği spor kulübü bizlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği için futbolcu bizim oyuncumuzdur ve bizim futbolcumuzu başka bir kulübe satamazlar. Bu konu ile ilgili gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu nezdinde gerekse hukuk nezdinde tüm haklarımızı arayacağız. Bunca zamandır her iki kulübün geçmişten gelen sağlam ilişki ve dostluklarına saygı duyarak hiçbir yasal girişimde bulunmadık. Fakat son on beş gündür Gençlerbirliği spor kulübü yetkilerinin bizleri dikkate almaması hatta telefonlarımıza bile bakmaması sabrımızın zorlanmasına sebep olmuştur. Bilinmesini isteriz ki bizlerin tek istediği gerekli tüm mercilerin haklarımızı korumasıdır.”

ŞÖFER: BEYAZİ, MTG FUTBOLCUSUDUR

Gençler Birliği yöneticisi Birol Şöfer, Mormenekşe kulübünden Hasan Sesigüzel imzalı yapılan açıklamaya yanıt verdi. Birol Şöfer’in açıklaması şöyle:

“Bundan tam 15 gün önce bizzat Hasan Sesigüzel tarafından telefonda arandığımı ve kendilerine bizler tarafından verilen 4 adet 10000 TL’lik çekin karşılıksız çıktığını ve bu çekleri kendilerine ödememiz için istekte bulunmuştur. Ben de kendisine bizlere de başka kulüplerimiz tarafından kesilen çekler olduğunu ve bu çeklerin karşılıksız çıktığını söyledim. Devre arasında ilgili kulüplerle federasyona gidip katkıdan kesilmesi için yazılar verileceğini, isterlerse kendileri için de yazı vereceğimizi, şu an için de başka bir çözümümüzün olmadığını ilettim. Bu yönde anlaşma sağladık. (Hatta katkı yetişmez ise ne yapacağımızı da anlaştık.) Mormenekşe kulübünün görüşmemizden sonra böyle bir açıklama yapması iki kulübün dostluğuna zarar vermekten başka birşey değildir.

Açıklamada hukuki hakkımızı federasyonda arayacağız deniyor. Yeni çıkan talimatı tekrar okumasını ve ona göre açıklama yapmasını rica ederim. Talimat açık ve nettir. Yarın başlayacak ara transfer döneminden itibaren kulüp çekleri ile yapılacak transferlere federasyonun şahitlik edeceğini ve karşılıksız çıkan çeklerin ödenmemesi durumunda ilk transfer döneminde futbolcunun eski kulübüne döneceğini ve ilgili kulübe de 1 yıl transfer yasağı getirileceğini belirtmektedir. Bu açıklamadan sonra Yusuf Beyazi'nin bu günden itibaren MTG Spor Kulübü’nün futbolcusu olduğunu saygılarımla arz ederim.”