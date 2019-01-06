Mormenekşe, Berkalp’e emanet

K-PET Birinci Lig’de ilk devrede beklentilerin altında kalan Mormenekşe’de, yolların ayrıldığı antrenör Ali İmam’ın yerine, yeni teknik adamla anlaşıldı. Hilmi Öztemiz başkanlığındaki yönetim kurulu deneyimli teknik direktör Cenk Berkalp ile anlaştı. Pazartesi göreve başlayacak olan Cenk Berkalp’in yardımcılığını Güney Düzgün yapacak.