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Mola derbi ile bitecek

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisiyle sezonun kalan kısmını başlatmayı hedeflediği öğrenildi

Mola derbi ile bitecek

Soydan SAKALLI

K-PET Liglerinde sezonun kalan kısmına hazırlık için izin verilmesinden takımlar kalan 8 haftaya hazırlanmaya başlarken, 8 haftalık maratonun ilk maçı da gayrı resmi olsa da kesinleşti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisiyle sezonun kalan kısmını başlatmayı hedeflediği öğrenildi.

Antrenmanlarını yoğun şekilde sürdüren 2 kulübün yetkililerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Leymosun derbisi, 18 Haziran akşamı oynanacak.

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