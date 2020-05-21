Mola derbi ile bitecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisiyle sezonun kalan kısmını başlatmayı hedeflediği öğrenildi

Soydan SAKALLI

K-PET Liglerinde sezonun kalan kısmına hazırlık için izin verilmesinden takımlar kalan 8 haftaya hazırlanmaya başlarken, 8 haftalık maratonun ilk maçı da gayrı resmi olsa da kesinleşti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, futbolumuzun en önemli derbisi olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisiyle sezonun kalan kısmını başlatmayı hedeflediği öğrenildi.

Antrenmanlarını yoğun şekilde sürdüren 2 kulübün yetkililerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Leymosun derbisi, 18 Haziran akşamı oynanacak.