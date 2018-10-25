Moise’ye 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 19-24 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını belirledi. Haftanın en dikkat çekici cezası ise 3 maçla, Esentepe’nin yabancı futbolcusu Zady Moise’ye verildi.
ÖLMEZ’E, 12 MAÇ CEZA
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hakem odasının kapısını tekmeleyen ve odanın camlarını kıran Türk Ocağı U21 Takımı futbolcusu Mehmet Behçet Ölmez’i, 12 maçla cezalandırdı.
KIRMIZI KART CEZALARI
|
KULÜP
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
ESENTEPE KKSK
|
ZADY MOISE
|
3 MAÇ
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
YUSUF BEYAZİ
|
1 MAÇ
|
BAF ÜLKÜ YURDU
|
MURAT RIZA BOZKURT
|
1 MAÇ
|
L.GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
RIDVAN ATLI
|
1 MAÇ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
AHMET AYDOĞDU
|
1 MAÇ
|
ÇANAKKALE TSK
|
SELÇUK SERGEÇ
|
1 MAÇ
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI
|
1 MAÇ
|
DOĞANCI SK
|
SALİH OYAL
|
2 MAÇ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
KENAN EYRİ
|
2 MAÇ
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
CAN PAKİN
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
MEHMET FATİH PARLAK
|
1 MAÇ
DÖRT SARI KART SEBEBİYLE CEZALI OYUNCULAR
|
KULÜP
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
TALAT NURTUNÇ
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
MEHMET SÖKER
|
1 MAÇ
|
MESARYA SK
|
AHMET KIYI
|
1 MAÇ
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
KULÜP
|
İSİM
|
CEZA
|
BİNATLI YSK
|
SAYINER SEYİTLER
|
1 MAÇ