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Moise’ye 3 maç ceza

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Moise’ye 3 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 19-24 Ekim 2018  tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını belirledi. Haftanın en dikkat çekici cezası ise 3 maçla, Esentepe’nin yabancı futbolcusu Zady Moise’ye verildi.

ÖLMEZ’E, 12 MAÇ CEZA

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hakem odasının kapısını tekmeleyen ve odanın camlarını kıran Türk Ocağı U21 Takımı futbolcusu Mehmet Behçet Ölmez’i, 12 maçla cezalandırdı.

KIRMIZI KART CEZALARI

KULÜP

FUTBOLCU

CEZA

ESENTEPE KKSK

ZADY MOISE

3 MAÇ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

YUSUF BEYAZİ

1 MAÇ

BAF ÜLKÜ YURDU

MURAT RIZA BOZKURT

1 MAÇ

L.GENÇLER BİRLİĞİ SK

RIDVAN ATLI

1 MAÇ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

AHMET AYDOĞDU

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

SELÇUK SERGEÇ

1 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK

MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI

1 MAÇ

DOĞANCI SK

SALİH OYAL

2 MAÇ

DEĞİRMENLİK SK

KENAN EYRİ

2 MAÇ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

CAN PAKİN

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

MEHMET FATİH PARLAK

1 MAÇ

 DÖRT SARI KART SEBEBİYLE  CEZALI OYUNCULAR

KULÜP

FUTBOLCU

CEZA

YENİBOĞAZİÇİ DSK

TALAT NURTUNÇ

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

MEHMET SÖKER

1 MAÇ

MESARYA SK

AHMET KIYI

1 MAÇ

 YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

KULÜP

İSİM

CEZA

BİNATLI YSK

SAYINER SEYİTLER

1 MAÇ

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