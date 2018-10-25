Moise’ye 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 19-24 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını belirledi. Haftanın en dikkat çekici cezası ise 3 maçla, Esentepe’nin yabancı futbolcusu Zady Moise’ye verildi.

ÖLMEZ’E, 12 MAÇ CEZA

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hakem odasının kapısını tekmeleyen ve odanın camlarını kıran Türk Ocağı U21 Takımı futbolcusu Mehmet Behçet Ölmez’i, 12 maçla cezalandırdı.

KIRMIZI KART CEZALARI

KULÜP FUTBOLCU CEZA ESENTEPE KKSK ZADY MOISE 3 MAÇ MAĞUSA TÜRK GÜCÜ YUSUF BEYAZİ 1 MAÇ BAF ÜLKÜ YURDU MURAT RIZA BOZKURT 1 MAÇ L.GENÇLER BİRLİĞİ SK RIDVAN ATLI 1 MAÇ KÜÇÜK KAYMAKLI TSK AHMET AYDOĞDU 1 MAÇ ÇANAKKALE TSK SELÇUK SERGEÇ 1 MAÇ HAMİTKÖY ŞHSK MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI 1 MAÇ DOĞANCI SK SALİH OYAL 2 MAÇ DEĞİRMENLİK SK KENAN EYRİ 2 MAÇ TÜRK OCAĞI LİMASOL CAN PAKİN 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK MEHMET FATİH PARLAK 1 MAÇ

DÖRT SARI KART SEBEBİYLE CEZALI OYUNCULAR

KULÜP FUTBOLCU CEZA YENİBOĞAZİÇİ DSK TALAT NURTUNÇ 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK MEHMET SÖKER 1 MAÇ MESARYA SK AHMET KIYI 1 MAÇ

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI