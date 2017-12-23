Mithat atar, Yalova kazanır

Yalova, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçı, kaptanı Mithat’ın ilk devrede attığı golle kazanarak düşme hattından kurtuldu. Türk Ocağı ise aldığı mağlubiyetle ligin tehlike çemberinde kaldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mert Ercan Bulut, Şakir Azizoğlu

TOL: Zeki, Hasan, İsmet, Mustafa Avcı, Bilal, James, Muhammet (Yunus), Dinopeter, Doğukan (İlker), Ertaç, Justice (Mehmet Uçar)

Yalova: İrfan, Selçuk, Buğra, Reşat, Mithat, Uche, Ali (Veli), Ulaş, Yusuf (Tufan), Mahmut, Kwame

Goller: 25.Dk Mithat (Yalova)

K-Pet Süper Lig'de14. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Yalova, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk Yalova zor da olsa 1-0 galip geldi.

Yalova'ya galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Mithat kaydetti.

Hem TOL'un hem de Yalova'nın direkten dönen toplarının olduğu mücadelede ,Yalova daha net pozisyonları bulan taraf olurken; maç sonunda altın değerinde bir üç puanla sahadan ayrılmayı başardı.

12.Dk: TOL atağında Hasan Yaşınses sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ertaç'ın kafa vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

25.Dk: Yalova atağında Mithat rakiplerinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. TOL 0-1 YALOVA

35.Dk:TOL atağında Justice topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu Bilal göğsüyle kontrol edip gerideki Dinopeter'e aktardı. Dinopeter'in topun gelişine yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp auta gitti.

49.Dk: TOL atağında Justice pasını soldan bindiren Muhammet'e aktardı. Muhammet tekrar Justice'i gördü ve Justice'in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

58.Dk: Yalova'da kazanılan serbest vuruşta Uche kaleye etkili bir şut çekti ancak top üst direğe çarpıp auta çıktı.

65.Dk: Yalova atağında Uche'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf'un vuruşunda Zeki topu kornere çeldi.

74.Dk: Yalova atağında Selçuk'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kwame kaleci Zeki ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu Zeki'nin kucağına bıraktı

77.Dk: TOL atağında Hasan Yaşınses'in vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi. Dönen topa James vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

90.Dk: Yalova atağında Buğra ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

90+3.Dk: Yalova kontra atağında Kwame soldan topu arka direkte müsait pozisyonda olan Selçuk'a kesti. Selçuk uygun pozisyonda topa dokunamayınca net bir golü kaçırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yalova önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle Yalova puanını 15'e yükseltirken, Türk Ocağı 16 puanda kaldı.