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Misk: Biz de insanız

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Misk: Biz de insanız
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Süper Lig hakemi Turgay Misk, kariyerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

Hakemliğe 2009 yılında başlayan ve bu sezon A Klasman hakemden yeni adıyla Süper Lig hakemliğine yükselen Turgay Misk, kamp döneminin süper geçtiğini belirtti.

Katılımın yüksek olmasının performanslarını da etkilediğini ifade eden Misk, zaman zaman hakemler üzerinde oluşturulmaya çalıştığını düşündüğü baskı konusunda da açıklamalar yaptı. Misk, “Hakemler de insanız, tabii ki hatalar yapabiliriz ama bunun en alt seviyede olması gerekiyor. Bizlerin de aileleri var ve öyle zamanlar oluyor ki çok kötü sözlere maruz kalıyoruz, bu bizleri üzüyor” dedi.

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