Mishalili, Cihangir masalı

Cihangir, Baf Ülkü Yurdu'nu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci haftada maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mishali maçta hat trick yaptı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cemal Sarı

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Behiç, Musa(Hüseyin), Çağlar, Mishali, Ndue(Ali), Eric, Erol, Mikail(Gökhan), Zihni

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Fikri, İbrahim, Hasan(Mustafa Kemal), Ahmet, Erkan(Ömer), Simbo, Azat, Yankı(Berk), Kossi, Adeola

K-PET Süper Lige iyi başlayan Cihangir, sezona kendisi gibi 3 puanla başlayan Baf Ülkü Yurdu'nu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci haftada maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mishali Mishali maçta hat trick yaparak günün yıldızı olurken, ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da çok iyi bir performans ortaya koydu.

Baştan sona Cihangir üstünlüğünde geçen maçın ilk devresini Cihangir, Musa ve Mishali'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede üstünlüğünü daha da artıran Cihangir, Mishali'nin 2 ve Eric'in golleriyle maçı 5-0 kazandı.