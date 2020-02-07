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Minikler, Yusuf Kaptan Sahası’nda buluşacak

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Minikler, Yusuf Kaptan Sahası’nda buluşacak

Yenicami Ağdelen Kulübü ile Decomar Mermer ve Granit Ltd işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Decomar Futbol Turnuvası, bugün yapılacak.

3. Geleneksel Decomar Futbol Turnuvası, Yusuf Kaptan Sahası’nda 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuvada 2011 yaş grubundan 8 takım mücadele edecek. Yenicami Akademi’nin iki takım ile yer alacağı turnuvada ayrıca Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu ve Dumlupınar akademi takımları yer alacaklar.

Yiyecek, içecek ikramının yapılacağı turnuvada mücadele eden tüm takımlara kupa, tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verilecek.

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