Minikler, Mete Adanır anısına oynayacaklar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Şabat tatilini dolu dolu geçirmek için turnuvalar organize edecek. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, 9 Şubat’ta anlamlı bir etkinlik organize edecek.

Merhum futbol elçimiz Mete Adanır anısına organize edilecek olan turnuva, Mete Adanır Vakfı ile birlikte gerçekleştirilecek.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Mete Adanır Vakfı işbirliğinde organize edilecek “Mete Adanır Futbol Turnuvası” 9 yaş altı ve 11 yaş altı kategorilerinde olacak.

Mete Adanır Kupası’nda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Doğan Türk Birliği Akademi, Yonpaş Dumlupınar Akademi ve Binatlı Akademi takımları yer alacaklar.