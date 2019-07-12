Minikler, Kemal Küçük anısına oynayacaklar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 (2009) ve U10 (2010) Yaş Takımları, Çetinkaya kulübü himayelerinde, Galatasaray Alt Yapısıyla, Merhum Kemal Küçük Anısına, bugün saat 18:00’de anı maçları oynayacaklar.
Merhum Kemal Küçük anısına düzenlenecek olan anı maçları, Çetinkaya Metehan Tesisleri Kemal Küçük Stadında oynanacak.
Çetinkaya basın sözcüsü Ceran Tunalı yaptığı açıklamada, kulübün alt yapıya verdiği önem nedeniyle, geleceğin futbolcularını yetiştirmek için turnuvalara devam edeceklerini söyledi.