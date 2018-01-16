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Minikler hünerlerini Antalya’da sergileyecek

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Gönyeli Futbol Okulu, Antalya’da yapılacak olan ‘Antalya Uluslararası Grassroots Kupası’ turnuvasına katılıyor

Minikler hünerlerini Antalya’da sergileyecek
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Gönyeli Futbol Okulu, 27-30 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan ‘Antalya Uluslararası Grassroots Kupası’ turnuvasına katılıyor.

4 farklı kategoride 112 takımın katılacağı ve bugüne kadar yapılan en büyük özel futbol organizasyonu ünvanını taşıyacak olan turnuvada Türkiye’nin Beşiktaş, Bursaspor, Trabzonspor, Altınordu, İstanbul Başakşehir, Konyaspor, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Göztepe vb. gibi büyük kulüplerinin yanı sıra Avrupa’dan da Feyenoord, Bayern 05, Lokomotiv Polovdiv, Sparta Bükreş, FC Solok Markova kulüpleri de turnuvada yer alacak. Organizasyon için çalışmalarını sürdüren Gönyeli Futbol Okulu 27 Ocak’ta Antalya’ya gidecek.

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