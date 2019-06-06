Minikler Cemil Yılmaz ve Nejat Göksal anısına oynayacaklar

Sipahi Spor Kulübü, Cemil Yılmaz ve Nejat Göksal anısına U12 Yaş Futbol Anı Turnuvası düzenledi

Sipahi Spor Kulübü tarafından merhumlar Cemil Yılmaz ve Nejat Göksal anısına düzenlenecek olan Karpaz Minikler Anı Futbol Turnuvası yapılıyor.

9 Haziran Pazar günü yapılacak olan U12 Yaş Turnuvasına Sipahi Akademi, Dörtyol Akademi, Yeni Erenköy Akademi, Karadeniz 61 Akademiden oluşan dört takım katılacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan turnuva Yeni Erenköy Stadında saat 17:30’da başlayacak. U12 Yaş Minikler Anı Turnuvasına 2007-2008 doğumlu sporcular katılacak.

Son aylarda yapılan turunuvalar ile minik sporculara futbol imkanı sağlanırken, bu turnuvada da sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Sipahi Spor Kulübü başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, merhumlar Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz 12 Yaş Minikler Anı Futbol Turnuvasının anlamına ve önemine vurgu yaparken, turnuva sonunda düzelenecek ödül töreninde tüm takımlara ödüller verilecek. Turnuva sonrasında ise Karadeniz 61 Kültür Derneği tarafından çocuklara döner ikram edilecek.