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Minikler, Ali Ceylan'ı andılar

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4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilirken, Mağusa Türk Gücü şampiyon, Yonpaş Dumlupınar ise ikinci oldu

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Minikler, Ali Ceylan'ı andılar
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Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile andı. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvasında, Maraş Gençlik, Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yenicami, Mormenekşe, Değirmenlik, Karadeniz 61 ve Sipahi minik takımları katıldı.

2007-2008 doğumlu futbolcuların katıldığı 4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvasında, Maraş Gençlik, Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Yonpaş Dumlupınar, yarı finale kaldılar. Maraş Stadında oynanan ve Futbol Federasyonuna bağlı hakemler yönettiği Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar, finale yükseldiler. Yenicami, üçüncülük maçında Maraş Gençlik'i 1-0 mağlup ederken, üçüncü oldu. Mağusa Türk Gücü ise Yonpaş Dumlupınar'ı1-0 mağlup edip şampiyon oldu

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgesi yetkililer tarafından verildi.

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