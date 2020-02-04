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Minikler Akyerli anısına oynayacak

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5. Mehmet Akyerli Minikler Futbol Turnuvası, Yenicami, Çetinkaya, Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek

Minikler Akyerli anısına oynayacak

Haydarpasa Ticaret Lisesinin (HTL) efsane müdürü,Yenicami Kulübünün ve ÖYAK Bankasının kurucularından, KKTC Başbakanlık eski Özel Kalem müdürü merhum Mehmet Akyerli bugün düzenlenecek olan geleneksel turnuva ile anılacak.

Mehmet Akyerli’nin manevi oğlu HTL Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Bolkan’ın ve Mehmet Akyerli’nin ailesinin girişimleri, ÖYAK Bankası, Futbol Federasyonunun yardımları ile Yusuf Kaptan Sahasında gerçekleşecek olan 5. Mehmet Akyerli Minikler Futbol Turnuvası bugün yapılacak. 11 yaş altı minik takımların katılımı ile yapılacak olan 5. Mehmet Akyerli U11 Futbol Turnuvası’nda, Yenicami, Çetinkaya, Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği takımları mücadele edecek.
Sabah başlayacak olan turnuva sonunda, saat 13.15’te düzenlenecek tören ile takımlara ve sporculara ödülleri takdim edilecek.

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