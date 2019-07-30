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Minikler 20 Temmuz anısına oynadı

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Kaptan Erbay & Saytev Spor Akademisi tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kupasında Kaptan Erbay & Saytev Spor Akademisinin Futbol takımı, Yenicami Altyapı Akademisi, Alayköy Ve Dikmen Altyapı takımları mücadele etti

Minikler 20 Temmuz anısına oynadı
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Kaptan Erbay & Saytev Spor Akademisi Kaptan Erbay Spor Kompleksinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kupası turnuvası gerçekleştirdi.

Turnuvaya Kaptan Erbay & Saytev Spor Akademisinin Futbol takımının yanısıra Yenicami Altyapı Akademisi, Alayköy Ve Dikmen Altyapı takımları katıldı. 100’ün üzerinde minik sporcuların katıldığı turnuva şölen havasında geçti.

Minik sporcuların ailelerinin de geniş katılım ve ilgi gösterdiği turnuvada tüm sporculara Saytev Sponsorluğunda yiyecek ve meyvesuyu ikramı yapıldı.

Turnuvanın bitiminde konuşma yapan evsahibi Akademi başantrenörü ülkenin efsane futbolcusu Kaptan Erbay Gönelli, hem 20 Temmuz’un anlam ve önemini hem de çocuklara spor yapmanın, iyi bir sporcu olmanın insan hayatını nasıl olumlu yönde etkilediğini anlattı.

Ardından Saytev Yönetim Kurulu başkanı Göksel Saydam yaptığı konuşmada, Vakfın eğitime ve çocuklara verdikleri önemi vurgulayarak, Vakfın üstlenmiş olduğu misyon gereği bu gibi organizasyonları arttırarak ülke çocukları ve gençlerine hizmete devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından tüm çocuklar şampiyondur sloganı ile tüm takım kaptanlarına şampiyonluk kupaları Kaptan Erbay ve Göksel Saydam tarafından taktim edildi ve çocuklara Sporun barış dostluk ve kardeşlik olduğunu da benimsetmek adına tüm çocuklarla toplu fotoğraflar çekilerek bu güzel organizasyon son buldu.

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