Minik kalpler, Tuğsan için atacak

İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı için futbolumuz dayanışmaya devam ediyor. Dilekkaya Akademi'nin organizasyonu ile minikler kategorisindeki 16 takım 9 Aralık Pazar günü "Tuğsan için el ele" turnuvasında mücadele edecekler. Giriş ücretinin 10 TL olacağı Balıkesir Sahası'nda düzenlenecek turnuvaya, Alayköy, Cihangir, Çetinkaya, Değirmenlik, Dilekkaya, Dikmen, Dumlupınar, Gg, Göçmenköy, Kırıkkale, Küçük Kaymaklı, MTG, Mormenekşe, Vadili, Yeni Boğaziçi ve Yenicami takımları katılacaklar.