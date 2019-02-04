Minci’nin takımı, Zamalek’i devirdi

Hasan Oktay Minci’nin çalıştırdığı Kenya’nın Gor Mahia takımı, Afrika Konfederasyon kupası D grubu ilk maçında, Mısır’ın ünlü takımı Zamalek’i 4-2 mağlup etti

Kıbrıslı Türk teknik direktör Hasan Oktay Minci’nin çalıştırdığı Kenya’nın Gor Mahia takımı, Afrika Konfederasyon kupası D grubu ilk maçında, Mısır’ın ünlü takımı Zamalek’i 4-2 mağlup etti.

Nairobi’de Moi International Sports Centre’de maça hızlı başlayan Zamalek daha 7.dakikada Ibrahim Hassan’la öne geçerken, Gor Mahia, Ruandalı gölcüsü Jacques Tuyisenge’nin 25 ve 38. dakikalarda attığı 2 golle devreyi öne geçti. Devrenin sonuna doğru Hassan’la bir kez daha beraberliği yakalayan Zamalek, ikinci yarıda Gor Mahia karşısında tutunamadı.

İkinci yarının başında Nicholas Kipkirui ile bir kez daha önce geçen Gor Mahia, yeni oyuncusu Dennis Oliech’in uzatma dakikalarında attığı golle 4-2’lik zafere ulaştı.

Aslen Girneli olan ve geçtiğimiz 12 Aralık’ta Gor Mahia’nın başına geçen Türk Ocağı’nın efsane oyuncularından Minci, böylece şampiyonaya galibiyetle başladı.

Gor Mahia, gruptaki bir sonraki maçında 24 Şubat günü kendi evinde NA Hussein Dey ile karşılaşacak. Öte yandan Gor Mahia, Kenya liginde 9 maçta 16 puanla 6. sırada bulunuyor.