Minci, Türkiye’den teklif bekliyor

“İngilizler’in parmakla gösterdiği Kıbrıslı Türk antrenör Hasan Oktay Minci, farklı ülkelerde edindiği tecrübelerini aktarmak için Türkiye Futbol Ligi’nde de takım çalıştırmayı hedefliyor.

İngiltere’de, saha içindeki enerjisinden, kazanma hırsından ve saha içindeki hareketlerinden dolayı İngilizler tarafından ‘Çılgın Türk’ lakabı verilen Minci, West Ham’ın akademik eğitiminde tercih edilen tek Kıbrıslı Türk (Türk) oldu. Premier Lig’de yer alan, farklı kulüplerde antrenörlük yapıp, eğitim veren “Çılgın Türk”, futbolun beşiği İngiltere’nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Tayland’ta da hocalık yaptı.