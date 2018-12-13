Minci farklı başladı

Kıbrıslı Türk spor adamı Hasan Oktay Minci'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kenya Premier Lig takımlarından Gor Mahia, Minci yönetiminde çıktığı ilk maçta, Zoo Kericho’yu 4-0 yendi

Kenya Premier Lig takımlarından Gor Mahia’nın teknik direktörlüğüne getirilen Kıbrıslı Türk spor adamı Hasan Oktay Minci, takımın başında çıktığı ilk lig maçında galibiyetle tanıştı.

Ligde ilk maçını kaybederek kötü bir sezon girişi yapan Gor Mahia FC, dün Kasari’de Moi Stadı'nda oynanan maçta Zoo Kericho’yu 4-0 yendi.

Gor Mahia FC’nin 10 kişi tamamladığı maçta, takıma galibiyeti getiren golleri Ephraim Guikan (2), Ongayano ve Erisa Ssekisambu attı. Bu sonuçla Go Mahia, ligde gol averajıyla ikinci sıraya yükseldi.

Aslen Girneli olan ve 90 yılların başında Türk Ocağı forması ile ligde fırtına gibi esen Minci, ilk maçında oynattığı futbolla Kenya basınında tam not alırken, hafta sonu da Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Nijerya’nın güçlü ekiplerinden Lobi Stars’ın karşısına çıkacak.