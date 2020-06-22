Milli’ye Brezilya usulü kutlama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra hazırlıklarını Mehmetçik Stadındasürdüren

Kumyalı’da antrenmanlar neşe içerisinde geçiyor.

Antrenör Kamil Ergenekon yönetiminde sürdürülen antrenmanlara katılımın tam olması yönetimi de başarı için umutlandırıyor.

Keyifli geçen antrenmanlar sırasında geçtiğimiz gün takımın başarılı kalecisi ErdimMilli’ye sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Brezilya usulü kutlama yapılan ErdimMilli’nin başında yumurta kırılırken, başından aşağıya un da dökülerek neşeli anlar yaşandı.