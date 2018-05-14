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Millilerin CONİFA mesaisi başladı

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Paddy Power CONIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı, ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Milli Takım teknik direktörü Mustafa Borataş, şampiyonluk için yola çıktıklarını ve kupayı kazanmak istediklerini açıkladı

Millilerin CONİFA mesaisi başladı
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Necati KÜLAHLILAR

Londra'da 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Paddy Power CONIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı'nın antrenman programı belli oldu.

Teknik direktör Mustafa Borataş yönetiminde ilk antrenmanını dün Atatürk Stadı'nda gerçekleştiren Milli Takım çok az izin yaparak, yoğun bir antrenman temposu içerisinde olacak. Milliler bazen günde çift antrenman yapacaklar. İlk antrenmana, play out maçları oynayacak olan MTG futbolcuları katılmadılar.

Mustafa Borataş, şampiyonluk için yola çıktıklarını ve bu kez kupayı kazanmak istediklerini açıkladı. CONIFA Avrupa Şampiyonası’nda geçtiğimiz sezon finalde kaybettikleri şamiyonluğa, CONIFA Dünya Kupası'nda ulaşmak istediklerini belirten Mustafa Borataş, futbolcularına bu konuda güvendiğini de sözlerine ekledi.

Milli Takım'ın antrenman programı aşağıdaki şekilde düzenlendi;

15.05.2018, Lefkoşa Atatürk Stadı Saat 17.00

16.05.2018, Lefkoşa Atatürk Stadı Saat 17.00

17.05.2018, Lefkoşa Atatürk Stadı Saat 16.00

19.05.2018, Lefkoşa Atatürk Stadı Saat 16.00

21.05.2018, Alsancak Hidayet Çağlar Stadı, Saat 10.00, Saat 17.00

22.05.2018, Alsancak Hidayet Çağlar Stadı, Saat 10.00, Girne Mete Adanır Stadı, Saat 18.00

23.05.2018 Alsancak Hidayet Çağlar Stadı, Saat 10.00, Girne Mete Adanır Stadı, Saat 18.00

24.05.2018 Otel, Saat 10.00

24.05.2018, Girne Mete Adanır Stadı, Saat 18.00

25.05.2018, Girne Mete Adanır Stadı, Saat 16.00

28.05.2018 Lefkoşa Atatürk Stadı, Saat 18.00

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