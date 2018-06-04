Millilerimizle yatıp kalkıyorlar

Milli takımımızın yanında olan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu temsilcileri adeta milli takım kafilemiz ile birlikte yatıp kalkıyor

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Conifa 2018 World Football Cup için Londra’da bulunan milli takımımız turnuvaya katıldığı 30 Mayıs tarihinden itibaren yoğun bir maç temposu içerisinde bulunuyor.

Bu yoğun tempo içerisinde gerek lojistik gerekse seyirci desteği ile turnuvanın ilk gününden itibaren milli takımımızın yanında olan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu temsilcileri adeta milli takım kafilemiz ile birlikte yatıp kalkıyor. Federasyon asbaşkanı Serdar Sarı tek amaçlarının KKTC Milli Takımı’nı en iyi şekilde ağırlamak olduğunu belirterek, turnuva sonunda şampiyon olacağımıza yürekten inandığını söyledi.

Sarı, bu kadar kısa sürede üç maç yapıp, çeyrek finale yükselmenin oldukça önemli olduğunu belirterek, bu noktadan sonra milli takımımızın şampiyon olacağına inandığını söyledi. Londra Türk Toplumu Federasyonu olarak milli kafilenin yanında olmanın onlara büyük gurur ve mutluluk verdiğini, turnuvanın sonuna kadar gerek lojistik gerekse seyirci ve tüm diğer konularda milli takımın yanında olacaklarını belirtti.

MİLLİLER BALODA EĞLENDİLER

Londra’da bulunan KKTC milli takımı Pazar akşamı yapılan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yıl sonu başarılılar gecesine katılarak baloyu onurlandırdılar.

Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı gecede konuşma yapan başta KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran olmak üzere tüm yetkililer, milli takımımızı aralarında görmenin kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu belirttiler. Gecede bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan vekili ve milli takım kafile başkanı Orçun Kamalı ise kendilerini Londra’da geldikleri ilk günden itibaren hiç yalnız hissetmediklerini, bundan dolayı kendilerine destek veren herkese sonsuz teşekkür etti. Gecede ayrıca her iki federasyon başkanları birbirlerine plaket verdiler.