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Millilerimiz galibiyet ile başlayamadı

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CONİFA Dünya Kupası ilk maçında Enfield Queen Elizabeth II stadında oynanan maçta milli takımımız Karpatalya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya bir puan ile başladı

Millilerimiz galibiyet ile başlayamadı
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Yer: Queen Elizabeth Stadı

Hakemler: Fejis Tilmon

KKTC:  Hasan Piro, Yasin Kurt, Serhan Önet, Salih Say, Mehmet Erol, Adil Uçar, Ünal Kaya, Tansel Ekingen, Kenan Oshan, Uğur Gök, Billy Mehmet

Karpatalya: Fejer, Racz, Laszik, Baksa, Szabo, Sandor İsivan, Sandor Györg, Peres, Takacs,

Goller: 10. Dk. Billy Mehmet (KKTC), 51. Dk Sandor (Karpatalya)

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Conifa Dünya Kupası ilk maçında Enfield Queen Elizabeth II stadında oynanan maçta milli takımımız Karpatalya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya bir puan ile başladı.

Londra da yapılan maça Hasan Piro, Yasin Kurt, Serhan Önet, Salih Say, Mehmet Erol, Adil Uçar, Ünal Kaya, Tansel Ekingen, Kenan Oshan, Uğur Gök, Billy Mehmet ilk on biri ile çıkan millilerimiz ilk yarı boyunca topa daha çok hakim olmasına ve pas yapmasına rağmen farkı artıracak golleri bulamayınca maçın 10.dakikasında Billy Mehmet’in ayağından bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına oldukça tutuk başlayan millilerimiz maçın 51.dakikasında Karpatalya’dan Sandor Isıvan’ın golüne engel olmayınca skor 1-1 oldu.

Daha sonra ise özellikle orta sahada maçı toparlamayınca kalemizde net gol pozisyonları gören takımımız maçın sonunda bir puanla ayrılarak turnuvaya galibiyet ile başlayamadı. Maçın son anlarında ise milli takımımızdan Ahmet Sivri rakibine yaptığı sert hareketten sonra direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Turnuvada ki ikinci maçımızı yarın KKTC saati 19:00 da Tibet ile karşılaşacak.

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