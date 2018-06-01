Millilerimiz baloya katılacak

Milli Takım kafilemiz, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun geleneksel sezon sonu balosu katılacak

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun(LTTFF) geleneksel sezon sonu balosu 3 Haziran Pazar günü yapılacak. Wood Green bölgesinde bulunan Grand Palace’ta saat 19.00’da başlayacak geceye, CONIFA 2018 Dünya Kupası maçları için Londra’da bulunan KKTC Milli Takım kafilesi de katılacak.

Soyer’den, Kıbrıslı Türkler’e çağrı

Bu arada Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Kemal Soyer, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in KKTC Milli Takımı’nın maçlarına gereken ilgiyi göstereceğine inandığını ifade etti. Soyer, “Bayraklarınızı alarak stada gidelim, tribünleri dolduralım” diyerek, takımın seyirci desteğiyle başarılı olacağına inandığını kaydetti.

KKTC Milli Takımında Londra Türk Ligi’nden de ilk kez genç bir futbolcunun çağrıldığına dikkat çeken TTFF Başkanı, “Necati’nin yansıra uzun yıllar ligimizde oynayan daha sonra Kuzey Kıbrıs’a giderek Yenicami takımında forma giyen Tansel Osman da bizim için gurur kaynağı. Necati ve Tansel’e de Londralı Kıbrıslı Türkler olarak maçlarda ayrı bir destek vermemiz gerekir” dedi. TTFF Başkanı Kemal Soyer, KKTC Milli Takımı’na başarılar diledi.