Milliler galibiyet için sahaya çıkacak

KKTC Milli Takımı, CONIFA Paddy Power World Football Cup 2018 Turnuvası’nın ilk maçında yarın Karpatalya ile karşılaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlama hedefinde olacak olan millilerimiz, Karpatalya ile geçen sene oynadıkları maçı 1-0 kazanmıştı

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak CONIFA Paddy Power World Football Cup 2018 Turnuvası’na katılacak olan milli takımımız Londra’ya uçtu. Millilerimizi Londra’da, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri karşıladı.

31 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arası Londra da düzenlenecek CONIFA World Football Cup 2018 Turnuvası’nda B grubunda Abazya, Karpatalya ve Tibet’le aynı grupta olan milli takımımız ilk maçını KKTC saati ile 17:00’de Enfield Queen Elizabeth II Stadium’da Karpatalya ile yapacak.

Turnuva sonunda şampiyon olmak isteyen milli takımımızda amaç ilk maçı kazanarak turnuvaya galibiyet ile başlamak olarak belirlendi.

Turnuvada akımlar dörderli gruplar halinde lig usülü ilk turu oynayacaklar. İlk ikiye giren ülkeler 5 Haziran tarihinden itibaren eleme turlarına başlayacak ve Dünya Kupası sahibini 9 Haziran’da oynanacak final maçında bulacak. Gruplarında ilk ikiye giremeyen 8 takım da eleme maçları sonunda 9-16 arasını belirleyecek sıralama karşılaşmaları yapacak.

B grubundaki maçların programı şöyle:

31 Mayıs Perşembe

14.00 Abazya-Tibet

17.00 KKTC-Karpatalya

2 Haziran Cumartesi

16.00 Abazya-Karpatalya

19.00 KKTC-Tibet

3 Haziran Pazar

17.00 Abazya-KKTC

Large Lane (Bracknell Town FC)

17.00 Karpatalya-Tibet