Milli takımın CONIFA programı belirlendi

Talat NURTUNÇ
Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı’nın maç programı açıklandı.
KKTC Milli Takımı, grup aşamasındaki üç maçını da Kuzey Londra’daki 3.000 kişilik Enfield Town FC’nin stadında oynayacak. Biletler 10 pounddan satışa kondu. 18 yaşından küçükler için ise bilet fiyatı toplam 5.5 pound olacak.
16 takımın dört grupta oynayacağı eleme turunda ilk iki sırayı alacak toplam 8 takım çeyrek finale kalacak. Eleme turları sonunda 2018 Conifa Dünya Kupası’nın sahibi belli olacak.
Grup maçlarını Enfield Town FC’nin stadında oynayacak KKTC Milli Takımı’nın da yer aldığı B grubunun maç programı şöyle:
31 Mayıs Perşembe
12.00 Abazya-Tibet
15.00 KKTC Milli Takımı -Felvidek
2 Haziran Cumartesi
14.00 Abazya-Felvidek
17.00 KKTC Milli Takımı -Tibet
3 Haziran Pazar
15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı
3 Haziran Pazar
15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı
15.00 Felvidek-Tibet (TBC Stadium)