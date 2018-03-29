Milli takımın CONIFA programı belirlendi

CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı’nın maç programı açıklanırken, Enfield Town FC’nin stadında oynayacak maçların bilet fiyatları belirlendi

Talat NURTUNÇ

Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı’nın maç programı açıklandı.

KKTC Milli Takımı, grup aşamasındaki üç maçını da Kuzey Londra’daki 3.000 kişilik Enfield Town FC’nin stadında oynayacak. Biletler 10 pounddan satışa kondu. 18 yaşından küçükler için ise bilet fiyatı toplam 5.5 pound olacak.

16 takımın dört grupta oynayacağı eleme turunda ilk iki sırayı alacak toplam 8 takım çeyrek finale kalacak. Eleme turları sonunda 2018 Conifa Dünya Kupası’nın sahibi belli olacak.

Grup maçlarını Enfield Town FC’nin stadında oynayacak KKTC Milli Takımı’nın da yer aldığı B grubunun maç programı şöyle:

31 Mayıs Perşembe

12.00 Abazya-Tibet

15.00 KKTC Milli Takımı -Felvidek

2 Haziran Cumartesi

14.00 Abazya-Felvidek

17.00 KKTC Milli Takımı -Tibet

3 Haziran Pazar

15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı

3 Haziran Pazar

15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı

15.00 Felvidek-Tibet (TBC Stadium)