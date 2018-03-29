banner107
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
6 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
125 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
34 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
16 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
34 0
18 0
19 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
137 0
banner82
banner147

Milli takımın CONIFA programı belirlendi

banner27

CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı’nın maç programı açıklanırken, Enfield Town FC’nin stadında oynayacak maçların bilet fiyatları belirlendi

Milli takımın CONIFA programı belirlendi
banner137

Talat NURTUNÇ

Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı’nın maç programı açıklandı.

KKTC Milli Takımı, grup aşamasındaki üç maçını da Kuzey Londra’daki 3.000 kişilik Enfield Town FC’nin stadında oynayacak. Biletler 10 pounddan satışa kondu. 18 yaşından küçükler için ise bilet fiyatı toplam 5.5 pound olacak.

16 takımın dört grupta oynayacağı eleme turunda ilk iki sırayı alacak toplam 8 takım çeyrek finale kalacak. Eleme turları sonunda 2018 Conifa Dünya Kupası’nın sahibi belli olacak.

Grup maçlarını Enfield Town FC’nin stadında oynayacak KKTC Milli Takımı’nın da yer aldığı B grubunun maç programı şöyle:

31 Mayıs Perşembe

12.00 Abazya-Tibet

15.00 KKTC Milli Takımı -Felvidek

2 Haziran Cumartesi

14.00 Abazya-Felvidek

17.00 KKTC Milli Takımı -Tibet

3 Haziran Pazar

15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı

3 Haziran Pazar

15.00 Abazya- KKTC Milli Takımı

15.00 Felvidek-Tibet (TBC Stadium)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.