Milli maçlar, Enfield Town Stadı’nda

LTTFF üyesi Osman Ercen, Londra’da yapılacak olan CONIFA Dünyası Kupası’nda KKTC Milli Takımı’nın maçlarının Enfield Town Stadı’nda yapacağını açıkladı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu üyesi Osman Ercen, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)’nun geçtiğimiz Salı akşamı yapılan Şubat ayı toplantısında Londra’da yapılacak olan CONIFA Dünyası Kupası’na yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC MilliTakımı’nın Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası için hazırlıklara başladığını belirten LTTFF üyesi Osman Ercen, kendilerinin de bu konuda her türlü desteği yapacaklarını söyledi.

KKTC Milli Takımı’nın Nisan ayında Londra’da kampa gireceğini kaydeden Ercen, LTTFF Karması ile hazırlık maçları oynayacağını kaydetti. KKTC Milli Takımı’nın oynayacağı ilk etap maçlarının Enfield Town Stadı’nda yapılacağı vurgulandı.