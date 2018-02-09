banner107
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
28 0
6 0
128 0
7 0
12 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
58 0
19 0
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
67 0
banner82
banner147

Milli maçlar, Enfield Town Stadı’nda

banner27

LTTFF üyesi Osman Ercen, Londra’da yapılacak olan CONIFA Dünyası Kupası’nda KKTC Milli Takımı’nın maçlarının Enfield Town Stadı’nda yapacağını açıkladı

Milli maçlar, Enfield Town Stadı’nda
banner137

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu üyesi Osman Ercen, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)’nun geçtiğimiz Salı akşamı yapılan Şubat ayı toplantısında Londra’da yapılacak olan CONIFA Dünyası Kupası’na yönelik açıklamalarda bulundu.

KKTC MilliTakımı’nın Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası için hazırlıklara başladığını belirten LTTFF üyesi Osman Ercen, kendilerinin de bu konuda her türlü desteği yapacaklarını söyledi.

KKTC Milli Takımı’nın Nisan ayında Londra’da kampa gireceğini kaydeden Ercen, LTTFF Karması ile hazırlık maçları oynayacağını kaydetti. KKTC Milli Takımı’nın oynayacağı ilk etap maçlarının Enfield Town Stadı’nda yapılacağı vurgulandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.