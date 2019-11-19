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Milli ara Galatasaray'a yaramadı

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Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberlerinden sonra teknik direktör Fatih Terim kadroda mecburi revizyona gidecek

Milli ara Galatasaray'a yaramadı

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada adeta revire döndü. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sayısı 8'e çıktı.

Falcao, Andone, Şener, Belhanda, Emre Akbaba'nın ardından 3 yıldız isim daha sakatlar kervanına katıldı.

Hollanda Milli Takım kadrosundan dizindeki sakatlık nedeniyle çıkarılan RyanBabel'inMedipolBaşakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

Belindeki ağrıları nedeniyle Uruguay Milli takım kadrosundan çıkarılan FernandoMuslera'nın ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'a bir kötü haber de CristianLuyindama'dan geldi. 25 yaşındaki stoper, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Luyindama'nın, MedipolBaşakşehir maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.

Üst üste gelen şanssızlıkların ardından planları alt üst olan Fatih Terim'in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu.

Terim, MedipolBaşakşehir karşısında Babel'in yokluğunda sol kanatta Ömer Bayram sağ kanatta ise SofianeFeghouli'ye görev vermesi bekleniyor.

Falcao ve Andone’nin yokluğunda forvet hattında Adem’in oynamasına kesin gözle bakılıyor.

Terim'in Başakşehir karşısına 3-4-3 dizilişi ile çıkması beklenirken, orta saha kurgusunu Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina ve Mariano’dan oluşturacağı ifade edildi.

Bu durumda savunma hattı ise Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao’dan oluşacak. Luyindama oynayamazsa yerine RyanDonk da görev yapabilir. 

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