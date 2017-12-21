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Mikail devreyi kapattı

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Cihangir’in sol kanat futbolcusu Mikail Sivri, Yalova maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçla cezalandırılırken, haftanın en ağır cezasını alan futbolcu oldu

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Mikail devreyi kapattı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz gün toplanarak 13. haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.

Cihangir’in sol kanat futbolcusu Mikail Sivri, Yalova maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, 2 maçla cezalandırılırken, haftanın en ağır cezasını alan futbolcu oldu. Mikail böylelikle ilk devreyi kapattı

BAĞCIL’A CEZA YAĞDI

Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Bostancı Bağcıl U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakası ile ilgili olarak Göçmenköy tarafından yapılan itiraz ve itiraz sonucunda Bostancı Bağcıl kulübünün yöneticisi Necat Besim’e, 60 gün hak mahrumiyeti, Bostancı Bağcıl kulübüne ise 750TL para cezası verildi. Maç ise 3-0 Göçmenköy lehine tescil edildi.”

4 SARI KART CEZALILARI

       MEHMET EROL

                 L. GENÇLER BİRLİĞİ

EROL ADEM

MTG

MUSTAFA İNANÇ

Y BOĞAZİÇİ

REŞİT ERİŞİK

BİNATLI YSK

ABBAS OSUM

 ÇETİNKAYA

İSMAİL SOYDAN

GÖNYELİ SK

ALİ KÜÇÜKOĞLU

MORMENEKŞE

BURÇİN KERİMOĞULLARI

Y BOĞAZİÇİ

SAYDAM SOY

OZANKÖY SK

YUSUF BEYAZİ

GENÇLERBİRLİĞİ

OZAN AYGÜN

GİRNE HALK EVİ

ENES KESER

DTB

MURAT  KÖSE

GİRNE HALK EVİ

MUSTAFA İLKMAN

GENÇLERBİRLİĞİ

HALİL CANBAZOĞLULARI

MTG

EREN YAZICI

DEĞİRMENLİK

AFÜN GİRGEN

DTB

HACI ZİYA DİNTİ

A YEŞİLOVA

M BİRKAN SERT

B BAĞCIL SK

SERVET GURBAN

DENİZLİ SK

HANNAN HORUŞ

HAMİTKÖY

GÖKTU YAMUK

GENÇLERBİRLİĞİ

AKTAN NAİM YILTAN BİRKAY

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

SEDAT TOPRAK

MARAŞ GSK

KIRMIZI KART CEZALILARI

Mikail Sivri, 2 maç, Cihangir

Arif Solkanat, 1 maç, Lefke

Gaius Naimke, 1 maç, Ozanköy

Özgür Gül, 1 maç, Gönyeli

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