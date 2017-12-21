Mikail devreyi kapattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz gün toplanarak 13. haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.
Cihangir’in sol kanat futbolcusu Mikail Sivri, Yalova maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, 2 maçla cezalandırılırken, haftanın en ağır cezasını alan futbolcu oldu. Mikail böylelikle ilk devreyi kapattı
BAĞCIL’A CEZA YAĞDI
Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
“Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Bostancı Bağcıl U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakası ile ilgili olarak Göçmenköy tarafından yapılan itiraz ve itiraz sonucunda Bostancı Bağcıl kulübünün yöneticisi Necat Besim’e, 60 gün hak mahrumiyeti, Bostancı Bağcıl kulübüne ise 750TL para cezası verildi. Maç ise 3-0 Göçmenköy lehine tescil edildi.”
4 SARI KART CEZALILARI
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KIRMIZI KART CEZALILARI
Mikail Sivri, 2 maç, Cihangir
Arif Solkanat, 1 maç, Lefke
Gaius Naimke, 1 maç, Ozanköy
Özgür Gül, 1 maç, Gönyeli