Mikail devreyi kapattı

Cihangir’in sol kanat futbolcusu Mikail Sivri, Yalova maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçla cezalandırılırken, haftanın en ağır cezasını alan futbolcu oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz gün toplanarak 13. haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.

Cihangir’in sol kanat futbolcusu Mikail Sivri, Yalova maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, 2 maçla cezalandırılırken, haftanın en ağır cezasını alan futbolcu oldu. Mikail böylelikle ilk devreyi kapattı

BAĞCIL’A CEZA YAĞDI

Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Bostancı Bağcıl U21 Bölgesel Lig Batı grubu müsabakası ile ilgili olarak Göçmenköy tarafından yapılan itiraz ve itiraz sonucunda Bostancı Bağcıl kulübünün yöneticisi Necat Besim’e, 60 gün hak mahrumiyeti, Bostancı Bağcıl kulübüne ise 750TL para cezası verildi. Maç ise 3-0 Göçmenköy lehine tescil edildi.”

4 SARI KART CEZALILARI

MEHMET EROL L. GENÇLER BİRLİĞİ EROL ADEM MTG MUSTAFA İNANÇ Y BOĞAZİÇİ REŞİT ERİŞİK BİNATLI YSK ABBAS OSUM ÇETİNKAYA İSMAİL SOYDAN GÖNYELİ SK ALİ KÜÇÜKOĞLU MORMENEKŞE BURÇİN KERİMOĞULLARI Y BOĞAZİÇİ SAYDAM SOY OZANKÖY SK YUSUF BEYAZİ GENÇLERBİRLİĞİ OZAN AYGÜN GİRNE HALK EVİ ENES KESER DTB MURAT KÖSE GİRNE HALK EVİ MUSTAFA İLKMAN GENÇLERBİRLİĞİ HALİL CANBAZOĞLULARI MTG EREN YAZICI DEĞİRMENLİK AFÜN GİRGEN DTB HACI ZİYA DİNTİ A YEŞİLOVA M BİRKAN SERT B BAĞCIL SK SERVET GURBAN DENİZLİ SK HANNAN HORUŞ HAMİTKÖY GÖKTU YAMUK GENÇLERBİRLİĞİ AKTAN NAİM YILTAN BİRKAY KÜÇÜK KAYMAKLI TSK SEDAT TOPRAK MARAŞ GSK

KIRMIZI KART CEZALILARI

Mikail Sivri, 2 maç, Cihangir

Arif Solkanat, 1 maç, Lefke

Gaius Naimke, 1 maç, Ozanköy

Özgür Gül, 1 maç, Gönyeli