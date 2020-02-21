Micheal mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı

K-PET Süper Ligin 20. Haftasında Düzkaya ile oynayacağı önemli maça hazırlanan Hamitköy’de maçın hazırlıkları neşe içerisinde tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü karşısında alınan galibiyet, hafta içerisinde düzenlenen dayanışma gecesine olan yoğun katılım kulüpte moralleridaha da yükseltirken, Düzkaya maçının son antrenmanında ise Micheal Mahmut’un doğum günü kutlandı.

Nihat Bağcıer Stadında oynanacak olan maç için yapılan antrenman sonrasında doğum günü kutlaması yapılırken, Micheal yeni yaşına girmenin mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.