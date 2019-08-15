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Michael, Mesarya'da

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Michael, Mesarya'da
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K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi verme hedefinde olan Mesarya, Hamitköy'den genç futbolcu Michael Çayırcı'yı kiralık olarak transfer etti.
Hamitköy'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Çayırcı, geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği performansla dikkat çekmişti. Orta sahada özellikle ön libero mevkisinde mücadeleci futbolu ile dikkat çeken Michael, uzun boyunun avantajı ile yan toplarda ve köşe vuruşlarında da takıma katkı sağlıyordu. Attığı kritik gollerle bilinen Michael, Mesraya ile antrenmanlara başladı.

 

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