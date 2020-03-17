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MHK’nın gözdesi Çağlayan

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Özal Çağlayan,Merkez Hakem Kurulu tarafından önemli maçlarda yardımcı hakem olarak görevlendiriliyor

MHK’nın gözdesi Çağlayan

Deneyimli yardımcı hakem Özal Çağlayan, başarılı performansıyla Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK)en güvendiği isimlerden biri oldu.

Önemli maçlarda Merkez Hakem Kurulu tarafından yardımcı hakem olarak görevlendirilen Özal Çağlayan, özel genç hakemlerin yönettiği maçlarına verilerek, tecrübesiyle gençlere yardımcı oluyor.

Özal Çağlayan, son olarak BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselecek olan üçüncü takımın belirlendiği BTM Birinci Lig playoff final maçına İncirli ile Dikmen Gücü arasında oynanan maçta Turgay Misk’inyardımcı hakemi olarak başarıyla görev yapmıştı.

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