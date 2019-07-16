MHK’den Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.
2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:
Üst Klasman Hakem
Caner Ak - Adana
Zorbay Küçük - Adana
Özgüç Türkalp - Ankara
Serkan Tokat -Ankara
Ali Palabıyık -Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara
Kadir Sağlam - Ankara
Erkan Özdamar - Ankara
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya
Burak Şeker - Antalya
Murat Erdoğan - Antalya
Sarper Barış Saka - Antalya
Bahattin Şimşek - Aydın
Arda Kardeşler - Bursa
Cihan Aydın - Bursa
Ali Şansalan - Çanakkale
Ümit Öztürk - Denizli
Özgür Yankaya - Edirne
Suat Arslanboğa - Eskişehir
Turgut Doman - Eskişehir
Fırat Aydınus - İstanbul
Cüneyt Çakır - İstanbul
Mete Kalkavan - İstanbul
Hüseyin Göçek - İstanbul
Volkan Bayarslan - İstanbul
Emre Malok - İstanbul
Onur Özütoprak - İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul
Mert Güzenge - İstanbul
Hakan Ceylan - İzmir
Halis Özkahya - İzmir
Alper Ulusoy - İzmir
Kutluhan Bilgiç - İzmir
Halil Umut Meler - İzmir
Yiğit Arslan - İzmir
Direnç Tonusluoğlu - İzmir
Abdulkadir Bitigen - Kayseri
Alper Çetin - Kocaeli
Koray Gençerler - Manisa
Atilla Karaoğlan - Sakarya
Bülent Birincioğlu - Trabzon
Ramazan Keleş - Trabzon
Yasin Kol - Trabzon