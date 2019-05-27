MHK yeni sezonunun takvimini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunun takvimini açıkladı.
Program şöyle;
1 Haziran 2019, Cumartesi
Hakemlerin Yazılı Sınavı
Üst ve A Klasman Hakemler --- Ahmed Sami Topcan Top. Sal., Saat: 09.30
Yardımcı H. B C,Aday Hakemler --- Gönyeli Belediyesi Saat: 09.30
Gözlemcilerin Yazılı Sınavı --- Gönyeli Belediyesi, Saat: 10.45
11 Haziran 2019, Salı
Hakem Mazeret Atletik Testi (Lefkoşa-Atatürk Stadı, Saat: 17.00)
15 Haziran 2019, Cumartesi
Hakem ve Gözlemci Mazeret Yazılı Sınavı (KTFF Salonu, Saat: 10.00)
Temmuz 2019
Hakem Klasmanlarının Açıklanması
31 Temmuz 2019, Çarşamba
Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, Saat: 18.00)
3 – 7 Ağustos 2019
Nevşehir Hakem Kampı
Eylül 2019
Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)
Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri
Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (KTFF Salonu)