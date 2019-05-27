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MHK yeni sezonunun takvimini açıkladı

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MHK yeni sezonunun takvimini açıkladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunun takvimini açıkladı. 

Program şöyle;

1 Haziran 2019, Cumartesi             

Hakemlerin Yazılı Sınavı

Üst ve A Klasman Hakemler --- Ahmed Sami Topcan Top. Sal., Saat: 09.30

Yardımcı H. B C,Aday Hakemler --- Gönyeli Belediyesi Saat: 09.30

Gözlemcilerin Yazılı Sınavı --- Gönyeli Belediyesi, Saat: 10.45 

11 Haziran 2019, Salı                      

Hakem Mazeret Atletik Testi (Lefkoşa-Atatürk Stadı, Saat: 17.00)

15 Haziran 2019, Cumartesi        

Hakem ve Gözlemci Mazeret Yazılı Sınavı (KTFF Salonu, Saat: 10.00)

Temmuz 2019                                   

Hakem Klasmanlarının Açıklanması

31 Temmuz 2019, Çarşamba        

Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, Saat: 18.00)

3 – 7 Ağustos 2019                          

Nevşehir Hakem Kampı

Eylül 2019                         

Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)

Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri

Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (KTFF Salonu)

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