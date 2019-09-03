 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
53 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
14 0
 
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
99 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
106 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
11 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
24 0
banner82

MHK Yaz Semineri başlıyor

banner27

MHK Yaz Semineri başlıyor
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan KTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri 4-5 Eylül 2019 tarihinde Girne Dome Hotel’de gerçekleşiyor.

Seminerin resmi açılışı 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde Türkiye Futbol Federasyonu MHK Üyesi Yunus Yıldırım ile TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin de yer alarak deneyimlerini hakemlere aktaracak.

Ayrıca KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK Eğitim Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Atakan da hakemlere bilgi verecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.