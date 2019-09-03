MHK Yaz Semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan KTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri 4-5 Eylül 2019 tarihinde Girne Dome Hotel’de gerçekleşiyor.

Seminerin resmi açılışı 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde Türkiye Futbol Federasyonu MHK Üyesi Yunus Yıldırım ile TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin de yer alarak deneyimlerini hakemlere aktaracak.

Ayrıca KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK Eğitim Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Atakan da hakemlere bilgi verecek.