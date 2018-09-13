MHK semineri devam ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun her yıl düzenlediği Yaz Semineri'nin resmi açılışı dün sabah yapıldı.
Girne Grand Pasha Hotel'de geçtiğimiz gün başlayan seminerde dün saat 10.00’da yapılan açılış töreninin ardından, "Ellerin-kolların kural dışı kullanımı, tutmalar, avantaj konusu, penaltı alanı kararları, aldatmalar konuları MHK Üyesi, Derviş Atakan tarafından anlatıldı.
TFF-MHK Eğitimcisi Muammer Tokat’ın elle oynamalar, mücadeleler çatışma, itirazlar ve Ofsayt konuları üzerine anlatımı yer aldı.
Seminerde yarın ise Mustafa Akçaba ve MHK başkanı Sadık Özbilgehan’ın talimatları aktarmasının ardından seminer tamamlanacak.