MHK semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Kış Semineri’nin resmi açılışı bugün gerçekleşecek.

Girne Grand Pasha Hotel’deki seminerin açılışı saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminer için dün otele yerleşen hakem kafilesi çeşitli konu başlıkları altında eğitim görecek.

Yoğun bir programın olduğu seminere Türkiye Futbol Federasyonu-MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Eğitimcisi Sürhat Müniroğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı da katılacak.