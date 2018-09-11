MHK seminer düzenliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK), 2018-2019 Futbol Sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda dün Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda hakemlere atletik test yapıldı. Öte yandan geleneksel olarak düzenlenen “Hakem Yaz Semineri” için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu seminer 12-14 Eylül tarihleri arasında Grand Pasha Hotel’de gerçekleşecek. Seminere TFF MHK Üyesi Alican Lakot ve MHK Eğitimcisi Muhammet Tokat da katılacak.