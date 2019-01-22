MHK Kış Semineri başlıyor

KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seminere Türkiyeli eski hakem Erman Toroğlu da katılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Seminerin açılışı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açılış konuşmasını yapacak.

Türkiye’den konukların da yer alacağı seminere, TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.

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