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MHK Kış Semineri başlıyor

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KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seminere Türkiyeli eski hakem Erman Toroğlu da katılacak

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MHK Kış Semineri başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Seminerin açılışı 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açılış konuşmasını yapacak.

Türkiye’den konukların da yer alacağı seminere, TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.

 PROGRAM

23 Ocak 2019, Çarşamba

12.30-13.30

Hakemlerin Hotele Girişi

14.00-14.05

Programın Tanıtımı

14.05-14.45

İlk Devrenin Analizi (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)

14.45-15.00

Kahve Molası

15.00-15.45

Elle Oynamalar ve Ellerin Kullanımı (MHK Üyesi, Derviş Atakan)                 

15.45-16.00

Ara

16.00-16.45

BGŞ-UVA (DOGSO-SPA), Ceza Alanı Kararları, Mücadeleler

(MHK Üyesi, Derviş Atakan)

16.45-17.00

Kahve Molası

17.00-17.45

Tutmalar, Aldatmalar, Çatışma (MHK Üyesi, Derviş Atakan)

17.45-18.00

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18.00-18.45

Oyunun Kuralları (MHK Üyesi, Derviş Atakan)

19.00-22.00

Akşam Yemeği
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