MHK Kış Semineri başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, dün Girne Grand Pasha Hotel’de başladı. Bugün tamamlanacak seminerin resmi açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde açılış konuşmasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yapacak.
Türkiye’den konukların da yer alacağı seminere, TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.
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24 Ocak 2019, Perşembe
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Saat
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Aktiviteler
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07.00-09.45
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Sabah Kahvaltısı
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10.00-10.30
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Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar
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10.30-11.00
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Kahve Molası
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11.00-12.00
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Unutulmuş Fotoğraflar (Bedri Dölkeleş, TFF-MHK Başkan Vekili)
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12.00-12.30
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Ara
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12.30-13.55
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Öğle Yemeği
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14.00-14.45
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Erman Toroğlu ile Tecrübeler
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14.45-15.00
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Kahve Molası
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15.00-15.45
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Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (1) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
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15.45-16.00
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Kahve Molası
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16.00-16.45
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Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (2) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)
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16.45-17.00
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Ara
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17.00-17.30
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MHK Talimatları (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)