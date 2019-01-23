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MHK Kış Semineri başladı

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KTFF-MHK Hakem Kış Semineri dün başlarken, bugün tamamlanacak. Seminere Türkiyeli eski hakem Erman Toroğlu da katılacak

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MHK Kış Semineri başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, dün Girne Grand Pasha Hotel’de başladı. Bugün tamamlanacak seminerin resmi açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde açılış konuşmasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yapacak.

Türkiye’den konukların da yer alacağı seminere, TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.

24 Ocak 2019, Perşembe

Saat

Aktiviteler

07.00-09.45

Sabah Kahvaltısı

10.00-10.30

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar

10.30-11.00

Kahve Molası

11.00-12.00

Unutulmuş Fotoğraflar (Bedri Dölkeleş, TFF-MHK Başkan Vekili)

12.00-12.30

Ara

12.30-13.55

Öğle Yemeği

14.00-14.45

Erman Toroğlu ile Tecrübeler

14.45-15.00

Kahve Molası

15.00-15.45

Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (1) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)

15.45-16.00

Kahve Molası

16.00-16.45

Bölgesel Kış Semineri, Kıbrıs (2) (Kadir Tozlu, TFF-MHK Üyesi)

16.45-17.00

Ara

17.00-17.30

MHK Talimatları (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)
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