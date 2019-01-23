MHK Kış Semineri başladı

KTFF-MHK Hakem Kış Semineri dün başlarken, bugün tamamlanacak. Seminere Türkiyeli eski hakem Erman Toroğlu da katılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF-MHK Hakem Kış Semineri, dün Girne Grand Pasha Hotel’de başladı. Bugün tamamlanacak seminerin resmi açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde açılış konuşmasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yapacak.

Türkiye’den konukların da yer alacağı seminere, TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem Erman Toroğlu katılacak.