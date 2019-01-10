MHK heyeti, Namoğlu ve Tozlu ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve bugün sona erecek olan Merkez Hakem Kurulu Kış Seminerleri’ne KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, EPAK başkanı Derviş Atakan, üst klasman hakem Utku Hamamcıoğlu ve A klasman hakem Emre Öztaşlı da katıldı.

Heyetimiz TFF MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK Yönetim Kurulu üyesi Kadir Tozlu ve üst düzey yöneticilerle de görüşme gerçekleştirerek bilgi alışverişinde bulundular.

Seminer kapsamında İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizzoli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda eğitimler veriyor.