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MHK hakem göndermeyecek

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MHK hakem göndermeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanması durumunda bu maçlara hakem göndermeyecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından kulüp başkanlarına yönelik gönderilen mesajlarda, 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanmaması tavsiye edildi.

Bu nedenden dolayı da Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, hakemlere olası maçlara gitmeme talimatı verdi. Merkez Hakem Kurulu, 5 Haziran’dan sonra alınacak kararlara göre hareket edecek.

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