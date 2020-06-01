MHK hakem göndermeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanması durumunda bu maçlara hakem göndermeyecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından kulüp başkanlarına yönelik gönderilen mesajlarda, 5 Haziran tarihine kadar hazırlık maçı oynanmaması tavsiye edildi.

Bu nedenden dolayı da Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, hakemlere olası maçlara gitmeme talimatı verdi. Merkez Hakem Kurulu, 5 Haziran’dan sonra alınacak kararlara göre hareket edecek.