MHK durmuyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) futbolda yeni sezonun başlamasına saatler kala çalışma temposunu artırdı.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz akşam düzenlediği eğitim seminerinde, daha önceki eğitimlere katılamayan hakem, gözlemci ve saha komiserlerine yönelik eğitim verdi.

Eğitimde futbolda değişen oyun kuralları aktarılırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yeni uygulaması olan telefonlara indirilen uygulama ile ilgili eğitimler verildi. Söz konusu uygulamada, maçlarda atılacak gollerin sayfaya nasıl yükleneceği konusunda, kura katılanlara bilgiler verildi.