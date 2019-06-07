MHK'dan BTM'ye özel ilgi

Merkez Hakem Kurulu (BTM), BTM İkinci Ligde oynanacak olan zirvenin önemli maçlarına, geride kalan sezonda başarılı yönetimleriyle dikkat çeken geçen hakemleri görevlendirdi. MHK, Akıncılar - Tuzla maçına Zekai Töreyi, Pınarbaşı - Dikmen maçına Hakan Ünal'ı, İskele Trabzon - Karadeniz 61 maçına ise Turgay Misk'i atadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.