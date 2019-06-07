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MHK'dan BTM'ye özel ilgi

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MHK'dan BTM'ye özel ilgi
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Merkez Hakem Kurulu (BTM), BTM İkinci Ligde oynanacak olan zirvenin önemli maçlarına, geride kalan sezonda başarılı yönetimleriyle dikkat çeken geçen hakemleri görevlendirdi. MHK, Akıncılar - Tuzla maçına Zekai Töreyi, Pınarbaşı - Dikmen maçına Hakan Ünal'ı, İskele Trabzon - Karadeniz 61 maçına ise Turgay Misk'i atadı.

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