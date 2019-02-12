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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi. TFF ise Namoğlu'nun istifasını kabul etti

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
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Günlerdir herkesin hedefindeki isim olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi.

Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu görevi bıraktı. VAR sistemi gelmesine rağmen bu isyanların son bulmaması, Yusuf Namağolu'nun istifa kararı almasında etkili oldu.

Bu sezon başında uygulanmaya başlanan VAR sistemine rağmen maçlarda yaşanan hakem hatalarının devam etmesi, tepkileri çoğalttı.

Son olarak Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy ve Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün performansı sonrası iki ekibin taraftarları ve yöneticileri MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Sosyal medya üzerinden #SürenDolduNamoğlu ve #YusufNamoğluIstifa, #NamoğluVARsaİyiNiyetYok diyerek tepkilerini dile getiren taraftarlar, #İstifaEtNamoğlu etiketiyle gündem olmayı sürdürüyordu.

A Spor'da yer alan habere göre, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi. TFF yönetim kurulu, istifayı kabul etti ve MHK'de Yusuf Namoğlu dönemi sona erdi.

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