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MHK atletik test gerçekleştirdi

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Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerin 2019-2020 sezonu klasman belirlemelerine yönelik atletik test gerçekleştirirken, aralarında A Klasman hakemlerinden Serkan Durmaz’ın da yer aldığı 10 hakem testte başarısız oldu

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MHK atletik test gerçekleştirdi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2018 – 2019 sezonu tamamlanmadan, işi sıkı tutarak yeni sezon hazırlıklarına şimiden başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerin 2019-2020 sezonu klasman belirlemelerine yönelik test, sınav, kamp ve seminer takvimi belirlerken, dün atletik test gerçekleştirdi.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadında gerçekleştirilen teste 75 hakem katılırken, 65 hakem başarısız oldu.

Aralarında A Klasman hakemlerinden Serkan Durmaz’ın da yer aldığı 10 hakem ise testte başarısız oldu. Bu hakemler daha sonra yeniden teste tabi tutulacaklar.

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