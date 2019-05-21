MHK atletik test gerçekleştirdi

Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerin 2019-2020 sezonu klasman belirlemelerine yönelik atletik test gerçekleştirirken, aralarında A Klasman hakemlerinden Serkan Durmaz’ın da yer aldığı 10 hakem testte başarısız oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2018 – 2019 sezonu tamamlanmadan, işi sıkı tutarak yeni sezon hazırlıklarına şimiden başladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerin 2019-2020 sezonu klasman belirlemelerine yönelik test, sınav, kamp ve seminer takvimi belirlerken, dün atletik test gerçekleştirdi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadında gerçekleştirilen teste 75 hakem katılırken, 65 hakem başarısız oldu. Aralarında A Klasman hakemlerinden Serkan Durmaz’ın da yer aldığı 10 hakem ise testte başarısız oldu. Bu hakemler daha sonra yeniden teste tabi tutulacaklar.