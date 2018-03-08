MFMD, Çetin Şah’ı andı

Mağusa Futbol Masterler Derneği(MFMD) anı maçı düzenleyerek derneğin kurucu üyelerinden merhum Çetin Şah’ı üçüncü kez andı.

Mağusa Futbol Masterler Derneği tarafından organize edilen geleneksel Çetin Şah Anı Maçı’nda, Mağusa Masterleri ile Mağusa Hisar Masterleri karşı karşıya geldi. Maraş Stadı’nda oynanan karşılaşmasına öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis başkanı Teberrüken Uluçay’ın da takip ettiği maç dostça ve centilmence geçerken Mağusa Masterleri, Mağusa Hisar Masterleri’ni 4-1 mağlup etti. Maçtan sonra her iki takım futbolcuları ve yöneticilerine baklava ikram edildi.