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Mfede, 10000 TL'ye Kartal'da

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Mfede, 10000 TL'ye Kartal'da
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Yenicami yabancı oyuncu kontenjanı çerçevesinde geçtiğimiz sezon Esentepe forması giyen Junior Anthony Mfede ile anlaştı.

Kiralık bonservisi 10000TL'ye alınan Kamerunlu futbolcu kendisini siyah beyazlı takımın oyuncusu yapan imzayı başkan Ali Vehid eşliğinde Futbol Federasyonu’nda attı.

Mfede’nin imzası esnasında kulüp başkanımız Ali Vehid de hazır bulundu.

Rizespor kariyeri olan Ousman Jallow ile yollar ayrıldı. Mfede geçen sezon Esentepe adına oynadığı 12 Süper Lig maçında 10 gol, 2 Kıbrıs Kupası maçında 2 gol ve Play-out’taki 3 maçta 1 gol atmıştı.

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