Mevlevi’den anlamlı video

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü “evde kal” çağrısı yaparken, futbolcuların çektiği video ile mesajlar verildi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde virüsün yayılmaması için insanlar evlerinden mecbur olmadıkça çıkmamaya başlarken, düzenlenen çeşitli kampanyalarla ve etkinliklerle de insanlara evde kalma çağrısı yapılıyor.

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü de evde kal çağrısı yaparken, futbolcuların çektiği video ile mesajlar verildi.

Mevlevi Spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise “Mevlevi Spor Kulübü olarak farkındalık yaratmak istedik.

Biliyoruz ki bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyoruz.” Ifadeleri kullanıldı.